Исследование: В Калининградской области выросли цены на частные дома

В Калининградской области выросли цены на частные дома. С начала года стоимость увеличилась на 1,6%. Такие данные приводятся в исследовании портала «Мир квартир».
Аналитики провели исследование по 70 крупным городам страны, чтобы проследить динамику стоимости частных домов в первом квартале 2026 года и в целом изменения за последние 12 месяцев. В настоящее время покупка дома на территории Калининградской области обойдётся потенциальному покупателю в 11,6 миллиона рублей. За год показатель вырос на 1,1%.
В среднем по стране наибольшее увеличение цен в первом квартале 2026-го случилось в Ненецком автономном округе (+8,4%), а также Кировской (+6,6%) и Рязанской (+6,1%) областях. Наибольшее падение — в республиках Ингушетия (-1,8%), Хакасия (-1,7%) и Карачаево-Черкесия (-1,1%).
Регионами с самым высоким ростом цен за год стали Приморский край (+13,8%), Ненецкий АО (+12,8%) и Санкт-Петербург (+12,6%). Больше всего стоимость индивидуального жилья снизилась в Тамбовской (-15,4%), Ульяновской (-13,6%) и Смоленской областях (-12,1%).
Ранее эксперты выяснили, что средняя цена дома в Калининградской области превысила стоимость квартиры на 36%. При этом квадратный метр в ИЖС значительно дешевле.