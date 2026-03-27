Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России снизилось число попыток продажи просроченной продукции

В России в 5 раз снизилось число попыток продаж просроченной продукции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Число попыток продаж просроченной продукции снизилось в России в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.

Уточняется, что в первом квартале 2026 года зафиксировано снижение в 4,2 раза количества регистрируемых нарушений требований к маркировке.

«За счет контроля разрешительного режима на кассах с начала года была пресечена продажа 330,3 миллиона единиц продукции, в том числе 24,6 миллиона единиц просроченной продукции. Количество попыток продаж просроченной продукции снизилось в пять раз по сравнению с данными за первый квартал 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 99,4% случаев потенциально опасная продукция, запрещённая к продаже по решению Роспотребнадзора, не была продана потребителям за счет работы разрешительного режима.