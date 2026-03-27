В России снизилось число попыток продажи просроченной продукции

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Число попыток продаж просроченной продукции снизилось в России в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.
Уточняется, что в первом квартале 2026 года зафиксировано снижение в 4,2 раза количества регистрируемых нарушений требований к маркировке.
«За счет контроля разрешительного режима на кассах с начала года была пресечена продажа 330,3 миллиона единиц продукции, в том числе 24,6 миллиона единиц просроченной продукции. Количество попыток продаж просроченной продукции снизилось в пять раз по сравнению с данными за первый квартал 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 99,4% случаев потенциально опасная продукция, запрещённая к продаже по решению Роспотребнадзора, не была продана потребителям за счет работы разрешительного режима.