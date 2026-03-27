На проект и строительство медцентра в Советске выделяют порядка 13 млрд рублей

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года Алиханов сообщил, что к строительству учреждения планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили в 2023 году. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и муниципальных бюджетов — 892 млн. Финансирование было предусмотрено в 2026—2027 годах.