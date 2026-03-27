Дни строителя с танцами: как прошло очередное заседание по делу Фонда капремонта

На прошедшее 25 марта заседание бывший глава Фонда капремонта Олег Туркин пришел в бейсболке с номером «1». Возможно, это связано с тем, что именно в этот день его младшей дочке, которая родилась, пока он был под домашним арестом, исполнился уже 1 год, а судебная история все продолжается. У прокуратуры в этот день были свои новости — произошла замена гособвинителя. Но сторона обвинения, как и прежде, продолжила вызывать свидетелей и допрашивать их о мероприятиях, которые проводил Фонд с 2020 по 2024 гг., и выискивать в них признаки незаконного присвоения средств. Правда, как и в прошлый раз, не все вызванные люди явились в суд. А кто-то даже убежал из здания суда, пока шли допросы других. «Не дождался», — сказала выглянувшая для этого в коридор прокурор.