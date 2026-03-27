Ремонт школы № 17 в Сухом Логу Свердловской области завершат в августе

Завершение капитального ремонта школы № 17 в Сухом Логу Свердловской области запланировано на август текущего года, сообщили в учреждении «Управление муниципального заказчика». Работы начались в феврале в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ремонт ведется в соответствии с утвержденным графиком, в настоящее время проводится демонтаж старого оборудования и конструкций. Ранее в школе прошла подготовка к работам: специалисты провели комплексную проверку здания от крыши до подвала, в ходе которой была получена полная информация о текущем состоянии здания и выявлены проблемы, возникавшие в процессе эксплуатации.
Здание, возведенное более 40 лет назад, после ремонта будет оснащено всем необходимым оборудованием для реализации учебной программы. Также в школе создадут комфортную среду для педагогов и школьников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.