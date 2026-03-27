Погоду на выходные предсказали волгоградцам синоптики

Жаркая для последних дней марта, хотя временами и дождливая погода ожидается в предстоящие выходные в Волгоградской области.
В субботу, 28 марта, температура днем поднимется в Волгограде до +17…+19º, по области — от +12…+17º до +20º в южных районах.
В воскресенье пройдет дождь, но только ночью и утром. Днем же будет по-прежнему тепло — самое время провести выходные на природе.
В последний понедельник марта осадки, напротив, ожидаются в дневное время. Но температура не понизится, а даже повысится на юге до +21º.
