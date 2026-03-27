В Тюлячинском районе Татарстана обновят участок дороги протяженностью 6 км

Участок автомобильной дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши с 12-го по 18-й км отремонтируют в Тюлячинском районе Татарстана. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
«Главтатдортранс» уже разместил тендер на капитальный ремонт участка на портале госзакупок. Подрядчику предстоит отремонтировать отрезок протяженностью 6 км. По условиям контракта работы должны быть завершены до середины октября 2028 года.
Отметим, для обновленного участка установлены гарантийные обязательства: шесть лет — на земляное полотно и основание дорожной одежды, пять лет — на нижний слой асфальтобетона и восемь лет — на верхний слой покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.