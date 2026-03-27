Рубио заявил о стремлении Трампа скорее прекратить конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на саммите G7 о стремлении президента страны Дональда Трампа как можно скорее прийти на переговорах к прекращению конфликта на Украине.
«Сегодня на саммите G7 я вновь подтвердил приверженность президента Трампа достижению прекращения огня и урегулирования российско-украинского конфликта путем переговоров в кратчайшие сроки», — написал Рубио в соцсети Х.
Ранее Трамп сообщил, что конфликт на Украине не относится к США. Так он ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца «это не наша война» по отношению к конфликту в Иране.
25 марта замглавы российского МИДа Михаил Галузин сообщил о «паузе» в трехсторонних переговорах по Украине. Однако контакт между Россией и США по этой теме продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трамп также сообщил, что переговоры с Москвой идут, несмотря на военную операцию США в Иране.
Предыдущая встреча делегаций США, России и Украины прошла 17−18 февраля в Женеве.
