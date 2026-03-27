Рубио заявил о стремлении Трампа скорее прекратить конфликт на Украине

25 марта замглавы российского МИДа Михаил Галузин сообщил о «паузе» в трехсторонних переговорах по Украине. Однако контакт между Россией и США по этой теме продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трамп также сообщил, что переговоры с Москвой идут, несмотря на военную операцию США в Иране.