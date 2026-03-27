Евгений Люлин пригласил туристов увидеть «Маленький Париж» с высоты птичьего полета

«Нижегородская область — регион с живописными волжскими просторами, историческими городами и развитой инфраструктурой, поэтому он идеально подходит для развития аэростатного туризма. У компании “Шар-НН” есть опыт, современная техника и профессиональная команда. Задача власти — помочь системно: с земельными участками для постоянных площадок, с включением в событийные календари, с мерами господдержки», — подчеркнул Евгений Люлин.
Главной темой для обсуждения на встрече стала нехватка стабильной инфраструктуры для растущей индустрии. Нижегородская область уже лидирует по количеству фестивалей и соревнований, а местное производство аэростатов было крупнейшим в стране еще с 90-х годов.
Однако, по словам президента местной федерации воздухоплавательного спорта Георгия Зименко, стремительно растущий Нижний Новгород испытывает дефицит легальных взлетных площадок. Бизнес просит власти помочь с оформлением земли для постоянной базы на Борской стороне, что позволит увеличить турпоток и расширить событийную программу.
«В Семенове у нас отличная локация — с высотой полета до 1700 метров, с видом на “Маленький Париж”. Хотелось бы иметь постоянную площадку около Нижнего Новгорода, чтобы достойно встречать гостей и туристов», — посетовал владелец предприятия.
Депутаты и представители «Деловой России» поддержали инициативу. Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков заявил, что парламентарии готовы выработать совместный план действий, включающий помощь в получении мер господдержки и, самое главное, в выделении земельных участков с учетом розы ветров и безопасности полетов.
«Мы познакомились с технической базой компании, обсудили перспективы. Важно, что у коллег есть не только красивые шары, но и серьезная спортивная составляющая: Федерация воздухоплавательного спорта работает на высоком уровне, пилоты участвуют в соревнованиях, устанавливают рекорды», — высказался глава профильного комитета.
Особый интерес у участников совещания вызвал опыт Семенова. Глава округа Дмитрий Полуэктов сообщил, что полеты на шарах уже стали «изюминкой» города, что позволяет привлекать туристов. Он уверен — эту практику необходимо тиражировать.
«Наша задача — помочь предпринимателям быть услышанными органами власти, а также способствовать созданию условий для роста. Нижегородская область может претендовать на статус всероссийского центра воздухоплавания — у нас для этого есть природа, люди и традиции. Пока мы используем этот потенциал не в полную силу, но совместная работа законодателей, правительства и бизнеса позволит сделать рывок», — выразил уверенность председатель нижегородского отделения «Деловой России» Павел Солодкий.
По итогам совещания решили проработать два основных вопроса: выделение земли под постоянную базу для воздухоплавателей и включение полетов на аэростатах в календарь событийного туризма малых городов. Планируется провести консультации с Арзамасом и Городцом, чтобы расширить географию. Также аэростаты хотят задействовать в программе Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который пройдет в регионе летом.
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области.