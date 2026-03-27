Вода в Молдове стала опасной: Две трети колодцев в стране — источники заболеваний

Вода в Молдове становится источником заболеваний.
Заболеваемость среди граждан Молдовы растёт на фоне проблем с качеством питьевой воды. Около 60% жителей страны используют воду из колодцев, однако порядка 70% из них не соответствуют санитарным нормам. При этом сами источники часто загрязняются — рядом размещают выгребные ямы, хозяйственные постройки, кладбища или свалки.
Дополнительное загрязнение создают бытовые химические вещества, которые попадают в почву при мытье автомобилей, ковров и посуды.
Фиксируется рост заболеваний желудочно-кишечного тракта, что подтверждают данные Национального агентства общественного здоровья.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
