Вода в Молдове стала опасной: Две трети колодцев в стране — источники заболеваний

Заболеваемость среди граждан Молдовы растёт на фоне проблем с качеством питьевой воды. Около 60% жителей страны используют воду из колодцев, однако порядка 70% из них не соответствуют санитарным нормам. При этом сами источники часто загрязняются — рядом размещают выгребные ямы, хозяйственные постройки, кладбища или свалки.