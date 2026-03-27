Утром в Сальском районе утонул рыбак

В Сальском районе утонул рыбак. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Главного управления МЧС после завершения поисковых работ.
Смертельный инцидент произошел утром в поселке Степной Курган. По словам случайного очевидца, во время отдыха на реке Маныч 50-летний мужчина внезапно упал с берега прямо в воду и мгновенно пропал из виду.
— Свидетель сразу же позвонил в службу спасения. Прибывшим на место происшествия специалистам удалось обнаружить и извлечь на сушу тело погибшего, — пояснили в экстренном ведомстве.
Сейчас правоохранители проводят по факту гибели дончанина следственные мероприятия.
Напомним, 26 февраля трагедия произошла в Таганрогском заливе, где прохожие заметили тело утонувшего мужчины всего в двух метрах от берега.
