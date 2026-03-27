Воронежский хоккеист оформил первый дубль в НХЛ, сыграв бок о бок с Александром Овечкиным

27 марта в Юте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный клуб «Маммот» принимал «Вашингтон». В составе гостей традиционно феерил не только легендарный форвард Александр Овечкин, но и 22-летний воронежский хоккеист Иван Мирошниченко. Наш земляк был признан третьей звездой матча. За девять минут он нанес три броска, два из которых достигли цели. Иван не только забросил первые шайбы в этом сезоне, но и оформил дубль — он отличился на 3-й (1:0) и 50-й (6:4) минутах. «Кэпиталз» победили 7:4. А на счету Овечкина хет-трик.