В Башкирии отремонтируют Бирский медико-фармацевтический колледж

Специалисты уже полностью разобрали старые санузлы.

Капитальный ремонт здания медико-фармацевтического колледжа проведут в городе Бирске Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве просвещения.

В колледже отремонтируют учебные кабинеты, заменят кровлю здания и обновят инженерные коммуникации. Специалисты уже полностью разобрали старые санузлы, убрали ветхую сантехнику и приступили к демонтажу плитки и электропроводки. Следующим этапом работ станет подготовка и отделка стен. После завершения всех ремонтных работ к началу учебного года колледж приобретет современный облик.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.