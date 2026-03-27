В Ульяновской области обсудили планы на год в сфере здравоохранения

Приоритетные задачи на этот год и итоги работы Министерства здравоохранения Ульяновской области за прошедший год в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» рассмотрели на заседании коллегии ведомства. Председателем выступил губернатор Алексей Русских, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«В планах ремонт поликлиник, возведение фельдшерско-акушерских пунктов, закупка оборудования, возведение новых объектов. Внимательно поручаю работать с обращениями пациентов, задача — повысить уровень удовлетворенностью медпомощью. На контроле остается лекарственное обеспечение жителей. Среди приоритетов — эффективная финансовая деятельность учреждений здравоохранения. Выделенные из бюджета средства необходимо расходовать максимально эффективно», — отметил глава области.
В этом году по нацпроекту будут открыты 18 новых ФАПов. Планируется строительство приемного отделения на базе центра специализированных видов медпомощи. Также будет проведен капремонт в поликлинике Тереньгульской районной больницы, закуплены четыре единицы тяжелого медоборудования в первичное звено, оборудование в службу реабилитации и онкодиспансер. Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжится обеспечение препаратами пациентов с высоким риском осложнений.
«Также в этом году закупим четыре мобильных комплекса для выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических осмотров детей», — сообщила министр здравоохранения региона Мария Шалягина.
Напомним, по итогам 2025 года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в регионе были выполнены значимые показатели: построены 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, проведены ремонты в 18 поликлиниках, приобретены 150 единиц медицинского оборудования и 20 автомобилей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.