Зонты под рукой: в Хабаровский край 28 марта придут дожди и мокрый снег

Северные территории края пока остаются в зоне более низких температур и смешанных осадков. Здесь ожидается дождь со снегом, а ночные температуры могут опускаться до −9 градусов. Днем на севере будет прохладнее, чем в остальной части региона — от 0 до +5 градусов при ветре различных направлений со скоростью 6−12 метров в секунду. Несмотря на дневные плюсовые отметки, спасатели и дорожные службы напоминают, что ночные заморозки могут способствовать образованию гололедицы.