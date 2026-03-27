Зонты под рукой: в Хабаровский край 28 марта придут дожди и мокрый снег

28 марта, жители Хабаровского края ощутят полноценное дыхание весны, хотя регион и накроет волна небольших осадков. По прогнозам синоптиков, опасных метеорологических явлений не ожидается, однако погода будет переменчивой и влажной. Подробности климатической картины дня в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице день пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ночные температуры в Хабаровске будут колебаться от −2 до 0 градусов, но уже в светлое время суток столбики термометров поднимутся до комфортных +6…+8 градусов при северо-восточном ветре со скоростью 4−9 метров в секунду.
Еще более теплая погода установится в южных районах края, которые станут лидерами по температурным показателям. Здесь воздух прогреется до +6…+11 градусов, хотя местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем вероятны кратковременные дожди. Ветер северо-восточного направления сохранит умеренную скорость 5−10 метров в секунду. В центральных районах региона температурный фон будет крайне неоднородным: от ночных морозов до −9 градусов до дневных +4…+10 градусов. Жителям стоит быть готовыми к кратковременным дождям и изменчивому ветру различных направлений.
Северные территории края пока остаются в зоне более низких температур и смешанных осадков. Здесь ожидается дождь со снегом, а ночные температуры могут опускаться до −9 градусов. Днем на севере будет прохладнее, чем в остальной части региона — от 0 до +5 градусов при ветре различных направлений со скоростью 6−12 метров в секунду. Несмотря на дневные плюсовые отметки, спасатели и дорожные службы напоминают, что ночные заморозки могут способствовать образованию гололедицы.