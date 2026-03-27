В Крыму отремонтировали участок дороги в обход села Скалистого

Участок трассы в обход села Скалистого в Республике Крым отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате совета министров региона.
В ходе работ специалисты выполнили фрезерование старого полотна, укрепили основание дороги и устроили новые слои асфальтобетонного покрытия, соответствующего современным стандартам качества. Кроме того, на объекте установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.
Дорога имеет важное значение для местных жителей, обеспечивая комфортный и безопасный путь к местам работы, учебы и отдыха. Также этот участок входит в состав транспортного коридора, который соединяет несколько населенных пунктов.
Всего в 2026 году по нацпроекту в республике отремонтируют 45 участков дорог общей протяженностью 269,76 км и 10 мостов длиной 377,96 пог. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.