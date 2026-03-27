Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мечтал о скальпеле, а взял указку: Хабаровский педагог поборется за звание лучшего мастера

Михаил Нешумаев из хабаровского педколледжа стал абсолютным победителем краевого этапа конкурса «Мастер года».

Источник: Комсомольская правда

астера года — 2026«. Главный приз и право представлять регион на федеральном уровне завоевал преподаватель Хабаровского педагогического колледжа Михаил Нешумаев, как сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края. Конкурс выдался жарким: сначала 68 педагогов со всего края боролись в отборочных турах, и лишь десятка сильнейших сошлась в финальной битве методик и мастер-классов. Подробности — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск».

Судьба Михаила Нешумаева могла сложиться иначе — в детстве он грезил медициной, но пример любимого учителя математики перевесил чашу весов в пользу педагогики. Сегодня Михаил уверен: его миссия — готовить тех, кто будет строить завтрашний день страны. За плечами победителя 13 лет стажа, а впереди — поездка в Новый Уренгой, где соберутся лучшие наставники из всех 89 регионов России. Символично, что флаг конкурса хабаровчанину передала Наталья Павлова из Комсомольска-на-Амуре, которая в прошлом году вошла в ТОП-10 преподавателей страны.

Развитие системы профобразования в крае идет полным ходом: благодаря проекту «Профессионалитет» в регионе уже работают кластеры от авиастроения до педагогики, а в ближайшие годы их число только вырастет. Финал всероссийского испытания намечен на октябрь, и у хабаровского мастера есть все шансы на победу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru