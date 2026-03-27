Мечтал о скальпеле, а взял указку: Хабаровский педагог поборется за звание лучшего мастера

астера года — 2026«. Главный приз и право представлять регион на федеральном уровне завоевал преподаватель Хабаровского педагогического колледжа Михаил Нешумаев, как сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края. Конкурс выдался жарким: сначала 68 педагогов со всего края боролись в отборочных турах, и лишь десятка сильнейших сошлась в финальной битве методик и мастер-классов. Подробности — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск».
Судьба Михаила Нешумаева могла сложиться иначе — в детстве он грезил медициной, но пример любимого учителя математики перевесил чашу весов в пользу педагогики. Сегодня Михаил уверен: его миссия — готовить тех, кто будет строить завтрашний день страны. За плечами победителя 13 лет стажа, а впереди — поездка в Новый Уренгой, где соберутся лучшие наставники из всех 89 регионов России. Символично, что флаг конкурса хабаровчанину передала Наталья Павлова из Комсомольска-на-Амуре, которая в прошлом году вошла в ТОП-10 преподавателей страны.
Развитие системы профобразования в крае идет полным ходом: благодаря проекту «Профессионалитет» в регионе уже работают кластеры от авиастроения до педагогики, а в ближайшие годы их число только вырастет. Финал всероссийского испытания намечен на октябрь, и у хабаровского мастера есть все шансы на победу.
