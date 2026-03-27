Мечтал о скальпеле, а взял указку: Хабаровский педагог поборется за звание лучшего мастера

Судьба Михаила Нешумаева могла сложиться иначе — в детстве он грезил медициной, но пример любимого учителя математики перевесил чашу весов в пользу педагогики. Сегодня Михаил уверен: его миссия — готовить тех, кто будет строить завтрашний день страны. За плечами победителя 13 лет стажа, а впереди — поездка в Новый Уренгой, где соберутся лучшие наставники из всех 89 регионов России. Символично, что флаг конкурса хабаровчанину передала Наталья Павлова из Комсомольска-на-Амуре, которая в прошлом году вошла в ТОП-10 преподавателей страны.