В Хабаровске осудили члена ОПГ за контрабанду соколов за 4 миллиона

В Хабаровске вынесен приговор очередному участнику преступной группы, промышлявшей торговлей «живым золотом». Пятеро подельников организовали на Чукотке настоящий канал поставки краснокнижных кречетов, планируя перепродать их в арабские страны для элитной охоты. Подробности громкого дела — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
История началась в январе 2025 года, когда организатор группы закупил четырех соколов в поселке Угольные Копи. Стоимость «живого товара» оценили внушительно — более 4 миллионов рублей. Птиц тайно перевезли самолетом в Хабаровск. Своей участи краснокнижные пернатые ждали в тесной квартире в одном из жилых домов города. Реализовать план помешали сотрудники ФСБ, нагрянувшие с проверкой.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также ему придется выплатить крупный штраф — 500 тысяч рублей», — сообщили в следственных органах. К слову, его подельник ранее получил 4 года «условки» с аналогичным штрафом. Остальные участники группы также дожидаются решения своей участи.
