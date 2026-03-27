В Хабаровске осудили члена ОПГ за контрабанду соколов за 4 миллиона

История началась в январе 2025 года, когда организатор группы закупил четырех соколов в поселке Угольные Копи. Стоимость «живого товара» оценили внушительно — более 4 миллионов рублей. Птиц тайно перевезли самолетом в Хабаровск. Своей участи краснокнижные пернатые ждали в тесной квартире в одном из жилых домов города. Реализовать план помешали сотрудники ФСБ, нагрянувшие с проверкой.