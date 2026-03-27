Главные новости за неделю 23−27 марта 2026 года

Путин поддержал идею о взносах бизнеса «на нужды государства»
В четверг после пленарного заседания съезда РСПП Путин пообщался с членами правления союза и предпринимателями. Один из участников встречи президента Владимира Путина с бизнесменами решил выделить большую сумму государству, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков также опроверг сообщения о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы предложил идею о взносах бизнеса для финансирования СВО.
Депутаты Госдумы и члены Конгресса США встретились в Вашингтоне
Делегация депутатов Госдумы провела в Вашингтоне встречи как с республиканцами, так и с демократами из палаты представителей конгресса США.
Трамп приостановил удары по энергообъектам Ирана на 10 дней
Глава американской администрации Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней.
Иран разрешил дружественным странам проход через Ормузский пролив
Тегеран объявил, что разрешает проход через Ормузский пролив только судам стран, которые считает дружественными. Среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Суд признал Галицкого и Almaz Capital экстремистским объединением
Александр Галицкий и основанный им инвестфонд Almaz Capital Partners признаны экстремистским объединением решением Тверского суда. Имущество бизнесмена на 8 млрд руб. перейдет в доход государства.