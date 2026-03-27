В Хабаровском крае должник по алиментам нашел работу и помирился с сыном после визита к приставам

В городе Амурске история о крупном долге по алиментам закончилась хорошо. Местный житель не только выплатил 13-летнему сыну более 375 тысяч рублей, но и полностью сменил образ жизни, устроившись на официальную работу. Об этом сообщило Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Исправить ситуацию помогли настойчивость и профессионализм сотрудников органов принудительного исполнения. Подробности истории — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проблемы начались после развода, когда мужчина «забыл» о необходимости помогать ребенку. Пока долг рос, амурчанин перебивался случайными заработками, предпочитая тратить деньги на личные нужды, а не на нужды подростка. Ситуация изменилась, когда за дело взялись приставы. В отношении неплательщика ввели целый пакет санкций: от ареста счетов до запрета на любые сделки с жильем и выезд за границу.
Однако, как отмечают в ведомстве, решающую роль сыграли не только ограничения, но и регулярные беседы с приставом. Мужчина осознал серьезность положения, погасил долг одним платежом и сообщил, что теперь работает официально. Но главное достижение — восстановление общения с сыном. Сейчас алименты стабильно вычитаются из его зарплаты, и ребенок получает законную поддержку вовремя.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru