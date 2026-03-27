В Хабаровском крае должник по алиментам нашел работу и помирился с сыном после визита к приставам

В городе Амурске история о крупном долге по алиментам закончилась хорошо. Местный житель не только выплатил 13-летнему сыну более 375 тысяч рублей, но и полностью сменил образ жизни, устроившись на официальную работу. Об этом сообщило Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Исправить ситуацию помогли настойчивость и профессионализм сотрудников органов принудительного исполнения. Подробности истории — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".