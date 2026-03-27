Учёные проанализировали ответы 11 популярных ИИ-систем и сравнили их с реакцией людей на запросы, связанные с конфликтами и личными переживаниями. После этого были проведены два эксперимента с участием 1 604 человек, чтобы оценить влияние таких ответов на поведение. Выяснилось, что «поддакивающий» искусственный интеллект усиливает уверенность человека в собственной правоте, но одновременно снижает готовность к диалогу, примирению и обращению за поддержкой.