Новый вид деликатесного моллюска активно заселяет акваторию Азовского моря

Моллюск отличается высоким содержанием белка — до 11% — при минимальном количестве жира — менее 1%, а выход мышечной ткани достигает 19%, что делает его подходящим для создания низкокалорийных продуктов и открывает перспективы для производства вяленых снеков. Особая биологическая черта анадары — наличие гемоглобина в кровеносной системе, что нехарактерно для других двустворчатых моллюсков.