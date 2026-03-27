Новый вид деликатесного моллюска активно заселяет акваторию Азовского моря. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Ростовской области.
В акватории Азовского моря и Таганрогского залива отмечено активное распространение нового вида двустворчатых моллюсков — скафарки (анадары). Анадара относится к моллюскам‑вселенцам: она зарывается в грунт и признана перспективным сырьём для производства диетических и функциональных продуктов питания.
Моллюск отличается высоким содержанием белка — до 11% — при минимальном количестве жира — менее 1%, а выход мышечной ткани достигает 19%, что делает его подходящим для создания низкокалорийных продуктов и открывает перспективы для производства вяленых снеков. Особая биологическая черта анадары — наличие гемоглобина в кровеносной системе, что нехарактерно для других двустворчатых моллюсков.
В сочетании с высоким содержанием железа и цинка это позволяет рассматривать моллюска как источник для разработки функциональных продуктов, способствующих нормализации энергетического обмена и улучшению транспорта кислорода в организме. Эксперты связывают распространение анадары с рекордным повышением солёности Азовского моря, которое привело к значительным изменениям в его биоресурсах.
На 2026 год утверждён рекомендуемый объём добычи скафарки в размере около 3 тыс. тонн. По оценкам специалистов, вкусовые качества моллюска могут превосходить привычные мидии и рапану.