В Светлограде Ставропольского края благоустроят пешеходную зону

Там появятся новые тротуары, уличное освещение и скамейки.

Работы по благоустройству пешеходной зоны по улицам Николаенко и 9 Января начались в Светлограде Петровского округа Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Объект получил поддержку в ходе рейтингового голосования в 2025 году. Проектом предусмотрено обустройство новых тротуаров, модернизация уличного освещения, установка урн и скамеек.

«Пешеходная зона находится в одном из самых оживленных районов Светлограда. Постараемся, чтобы работы по благоустройству сделали ее более привлекательной и удобной для горожан, а также стали еще одним шагом на пути к формированию современного и комфортного городского пространства», — рассказала глава округа Наталья Конкина.

Отметим, всего на Ставрополье в этом году по нацпроекту благоустроят 33 общественные территории.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.