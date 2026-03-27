Сосудистый центр Иркутской области отмечен на всероссийском конгрессе

Команда Регионального сосудистого центра Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы (РСЦ ИОКБ) заняла третье место в конкурсе «Лучший региональный сосудистый центр». Деятельность учреждения отмечена в том числе за реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Вручение диплома состоялось на IV Всероссийском конгрессе с международным участием «Инсульт и цереброваскулярная патология». Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения РФ Николай Шамалов лично вручил коллективу РСЦ и главному внештатному неврологу минздрава области Наталье Бурдуковской награду, отметив значительный вклад команды в развитие региональной сосудистой службы.
«РСЦ ИОКБ стал одним из пионеров в России, внедрившим режим работы магнитно-резонансного томографа 24/7/365, начиная с 2020 года. Представленный опыт вызвал большой интерес у коллег, поскольку далеко не все первичные сосудистые отделения и региональные центры страны на сегодняшний день обладают технической и организационной возможностью проводить МРТ-исследования в круглосуточном режиме», — отметил заместитель главного врача ИОКБ Иван Коробейников.
Иркутские врачи также представили высокий научный потенциал и слаженную работу команды неврологов и специалистов-реабилитологов в научной части конгресса. Например, Юлия Григорьева поделилась наблюдениями за течением редкого инфекционного заболевания одновременно с острой цереброваскулярной патологией.
В работе конгресса также приняли участие врачи-неврологи из поликлиники Иркутской городской больницы № 6, Братской городской больницы № 2, Усть-Илимской районной больницы.
«Участие врачей Приангарья в крупнейшем профильном конгрессе не только подтвердило высокий статус Регионального сосудистого центра ИОКБ, но и дало мощный импульс для дальнейшего профессионального роста и внедрения передовых методик в практику иркутского здравоохранения», — отметил глава минздрава региона Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.