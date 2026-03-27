Что такое 3-НДФЛ: как заполнить, подать и получить вычет

Декларация 3-НДФЛ — главный способ отчитаться перед государством о личных доходах или вернуть часть уплаченного налога. По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), к середине февраля 2026 года граждане представили около 12 тыс. налоговых деклараций 3-НДФЛ за минувший год, поэтому вопросы о сроках, порядке оформления и статусе проверки 3-НДФЛ не теряют актуальности.
Что такое 3-НДФЛ и в каких случаях она нужна.
3-НДФЛ — это форма налоговой отчетности, через которую граждане сообщают государству о доходах и заявляют налоговые вычеты.
Если коротко ответить на вопрос, что такое 3-НДФЛ, — это официальный отчет гражданина перед налоговой инспекцией. Полное официальное название — налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), и она подается в ФНС по месту регистрации человека.
1-НДФЛ — налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц.
2-НДФЛ — ранее документ, который выдает работодатель сотруднику или передает в налоговую, ныне заменена справкой о доходах и суммах налога физического лица.
3-НДФЛ — налоговая декларация (документ, который физическое лицо подает в налоговую инспекцию самостоятельно).
Этот документ используется в двух разных случаях.
Когда подача обязательна:
есть выигрыш, доход от вложений или бизнеса без удержания НДФЛ;
продано имущество, которым владели меньше, чем это установлено законом для взыскания налога;
поступили доходы из-за границы;
получена сумма без участия налогового агента (например, от аренды квартиры);
получены в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции и т.п.
Когда человек подает ее по желанию:
чтобы вернуть налог через вычет — за покупку жилья, учебу или медицинские услуги.
Сроки и документы для подачи 3-НДФЛ.
Отчитывающимся за доходы прошлого года необходимо уложиться до 30 апреля текущего периода. Число актуально каждый год; если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, последний срок сдачи переносится на ближайший рабочий день. Пропуск даты не лишает права подать декларацию, но налоговая вправе начислить штраф и пени.
Сумма налога, указанная в декларации, должна быть перечислена до 15 июля 2026 года. Все это регламентировано Налоговым кодексом России.
Когда человек хочет оформить вычет, декларацию можно направить и позже — в пределах трех лет после уплаты налога. Так, документ за 2025 год можно подать в любой момент до конца 2028 года. Но при необходимости указать вычеты сразу за несколько лет на каждый год придется оформить отдельную бумагу.
Для разных причин подачи декларации 3-НДФЛ нужны различные документы, которые ФНС требует прикладывать отдельными файлами. Разберем, какие документы нужны для 3-НДФЛ.
Общие документы:
паспорт или данные налогоплательщика;
справка о доходах;
подтверждение доходов или расходов.
На имущественный вычет, например, также потребуются:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
договор купли-продажи;
платежные документы;
свидетельство о браке или рождении ребенка (если платили за долю супруга или ребенка);
доверенность на оплату (если деньги за квартиру кто‑то вносил по вашему поручению);
договор ипотеки, график погашения ипотеки и справку об оплате процентов из банка (если квартира куплена в ипотеку);
заявление от супругов (если они распределили вычет между собой);
документы, подтверждающие доходы за тот год, за который заявлен вычет.
При приобретении жилья можно вернуть проценты с суммы не более чем 2 млн руб. (то есть до 260 тыс. руб.), от процентов по ипотеке — с суммы в пределах 3 млн руб. (то есть до 390 тыс. руб.). Этим правом можно воспользоваться лишь однажды.
Также для получения социального вычета следует приложить:
лицензию учебного заведения или медицинской организации;
платежные документы;
документы, подтверждающие оказание образовательных или медицинских услуг.
Получить вычет могут налоговые резиденты России. Если нет дохода, подпадающего под НДФЛ, вычет невозможен.
Как заполнить 3-НДФЛ.
Вопрос о том, как заполнить 3-НДФЛ, беспокоит многих. На практике это не так сложно — существует несколько удобных вариантов.
Общий порядок действий.
Собрать документы, подтверждающие доходы и расходы.
Решить, каким способом будет заполняться декларация.
Внести Ф. И. О. и данные о доходах.
Добавить информацию про вычеты, если они заявляются.
Проверить расчет и сформировать готовый документ.
Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ можно:
в виде файла с последующей загрузкой в систему Федеральной налоговой службы;
через специальную программу Федеральной налоговой службы «Декларация»;
онлайн в личном кабинете налогоплательщика.
Для отчетности за 2025 год применяется форма, утвержденная приказом ФНС. Обновленный бланк отражает изменения налогового законодательства: расширенную пятиступенчатую шкалу НДФЛ, новые виды вычетов, возможность идентификации налогоплательщика через номер записи в Едином регистре населения (ЕРН) и проч.
Перед отправкой стоит убедиться в следующем:
все приложенные документы соответствуют перечню;
сумма доходов указана верно;
паспортные данные совпадают с действующим паспортом.
Как подать 3-НДФЛ через кабинет ФНС.
Самый удобный способ подать 3-НДФЛ — через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Если сдает представитель, необходима нотариально удостоверенная доверенность.
Пошаговый порядок:
Авторизоваться на сайте ФНС.
Перейти в раздел деклараций.
Выбрать опцию подачи декларации 3-НДФЛ.
Заполнить форму в режиме онлайн или загрузить файл.
Прикрепить сканы бумаг, которые подтверждают ваши слова.
Подписать декларацию электронной подписью — она действует исключительно для взаимодействия с ФНС.
Электронная подпись создается в личном кабинете и используется только для взаимодействия с налоговой службой.
Альтернативные способы подачи:
через МФЦ;
по почте заказным письмом с описью вложения;
лично в налоговой инспекции;
через портал госуслуг.
Как исправить ошибку в 3-НДФЛ.
Способ один — внести изменения в исходную декларацию.
Уточненный документ не дополняет исходный, а полностью его заменяет. В нем должны быть все данные — и исправленные, и те, что были верны изначально. В личном кабинете достаточно найти ранее отправленную декларацию и создать на ее основе новую версию.
Главное правило: неполно заполненная уточненная декларация может привести к ошибочному расчету налога и начислению пеней. Вносить нужно все данные, а не только ту строку, где была допущена ошибка.
Как проверить статус проверки 3-НДФЛ.
Статус проверки декларации отслеживается в личном кабинете налогоплательщика, даже если декларацию сдавали лично или по почте. В системе видны:
информация о том, что налог возвращен;
итог проверки;
как проходит проверка и сколько времени она займет;
дата регистрации документа;
регистрационный номер декларации.
Камеральная проверка занимает до трех месяцев с момента поступления декларации в инспекцию. По ее итогам ФНС принимает решение о возврате, после чего деньги переводятся на указанный банковский счет.
Если после истечения установленного срока статус на сайте не изменился или возврат не поступил, можно направить письменный запрос в налоговую или обратиться через раздел обращений на портале.
Как получить вычет через 3-НДФЛ.
Чаще всего декларацию подают ради следующих типов вычетов:
стандартного (например, льготники);
имущественного (покупка жилья);
социального (лечение, обучение, благотворительность и т.п.);
профессионального (ИП, нотариусы, адвокаты, арендаторы, авторы произведений);
инвестиционного;
при переносе убытков от операций с ценными бумагами.
С 2025 года к этому перечню добавились вычет за выполнение нормативов ГТО (физкультурно-спортивный комплекс) и вычет на долгосрочные сбережения.
Общий алгоритм выглядит так:
Подготовить документы, подтверждающие расходы.
Заполнить форму.
Приложить подтверждения к форме.
Направить пакет документов в налоговую.
Дождаться окончания проверки и получить возврат.
По завершении камеральной проверки ФНС перечисляет средства на банковский счет налогоплательщика.
Вычет за лечение, обучение, фитнес, покупку или строительство жилья можно получить через работодателя. Для этого нужно работать по трудовому договору. Работодатель перестанет удерживать 13% с зарплаты. Декларацию 3‑НДФЛ в таком случае подавать не нужно, заявление оформляют в налоговом органе или на сайте ФНС.
Начиная с 2024 года ряд вычетов — имущественные, инвестиционные, социальные и на долгосрочные сбережения — можно оформить вовсе без декларации. Сведения о том, что услуга оказана, передаются в ФНС, поэтому в личном кабинете появляется предзаполненное заявление. Его нужно проверить, указать реквизиты счета и подписать. Срок проверки при этом сокращается с трех месяцев до одного. Предзаполненные заявления по расходам 2025 года должны появиться в кабинетах не позднее 20 марта 2026 года.
Каковы штрафы за непредставление 3-НДФЛ.
Какие же есть штрафы за непредставление 3-НДФЛ? Ответ закреплен в статье 119 НК России.
Санкция рассчитывается как 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Но есть ограничения: размер не может превышать 30% от суммы налога, а минимальный размер — 1000 ₽
Помимо штрафа налоговая начисляет пени за каждый день просрочки уплаты.
Часто задаваемые вопросы.
Нужно ли подавать 3-НДФЛ при реализации имущества?
Да, если оно находилось в собственности меньше минимального срока: трех лет — при наследовании, передаче близкому родственнику; пяти лет — в остальных случаях.
Нужно ли подавать 3-НДФЛ, если декларация нужна только для вычета?
Нет. Это можно сделать добровольно — это право, а не обязанность.
Можно ли подать 3-НДФЛ не через личный кабинет?
Да. Для этого потребуется обратиться в ФНС самостоятельно, через МФЦ или по почте.
Что делать, если декларацию отправили по ошибке?
Необходимо подать уточненную декларацию с корректными сведениями — она заменит ошибочный документ.
Возможно ли оформить вычет без декларации?
С расходов начиная с 2024 года — да, если организация передала сведения о расходах в ФНС. Документ формируется самостоятельно в личном кабинете, остается только его подписать.