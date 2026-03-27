Суд в Москве вынес приговор убийце оператора, снявшего «Закрытую школу»

В тот день поздно вечером Политик вышел в подъезд покурить, но в тот момент туда заходили мужчины. Политик сделал им замечание, и в первый раз им удалось разойтись мирно. Вторая встреча привела к более серьезным последствиям. Политик распылил баллончик в глаза нападавшему, после чего молодой человек достал нож и ударил кинематографиста в грудь. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось — Политик скончался в реанимации.