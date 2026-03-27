Суд в Москве вынес приговор убийце оператора, снявшего «Закрытую школу»

Суд заочно приговорил 33-летнего Армена Саргасяна, убившего режиссера и оператора Сергея Политика, к 11 годам колонии, сообщает прокуратура Москвы.
Оператора зарезали в октябре прошлого года возле его дома на улице Сталеваров. Убийство произошло из-за внезапно возникшего конфликта на бытовой почве.
Политик скончался в реанимации, а Саргасян скрылся с места преступления. Следователи сообщили, что убийца имеет иностранное гражданство, но не уточнили какое.
Следственный комитет возбудил дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
По словам брата Политика, режиссер боролся с закладчиками, поэтому у него часто возникали конфликты с ними.
В тот день поздно вечером Политик вышел в подъезд покурить, но в тот момент туда заходили мужчины. Политик сделал им замечание, и в первый раз им удалось разойтись мирно. Вторая встреча привела к более серьезным последствиям. Политик распылил баллончик в глаза нападавшему, после чего молодой человек достал нож и ударил кинематографиста в грудь. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось — Политик скончался в реанимации.
