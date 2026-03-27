В Забайкалье обновят участки трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи

Работы запланированы в Нерчинском, Шелопугинском и Нерчинско-Заводском округах.

Ремонт участков трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи продолжат в этом году в Забайкальском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

В этом году будут завершены работы на двух участках общей протяженностью свыше 20 км в Нерчинском муниципальном округе. Также этой весной запланировано начало ремонта на двух участках с переходным типом покрытия в Шелопугинском муниципальном округе. Кроме того, к нормативу в течение трех лет планируют привести два участка общей протяженностью 69 км в Нерчинско-Заводском округе.

«Трасса Могойтуй — Сретенск — Олочи входит в опорную сеть автодорог России и обеспечивает транспортное сообщение между федеральной трассой А-350 и удаленными районами. Она связывает Могойтуйский, Шилкинский, Сретенский и Шелопугинский районы, обеспечивая доставку грузов, работу социальных служб и выход к государственной границе, а также является важным инфраструктурным объектом для обеспечения жизнедеятельности населения в труднодоступных населенных пунктах», — рассказал и. о. директора управления автомобильных дорог края Алексей Радков.

Всего в этом году в Забайкальском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют привести в нормативное состояние свыше 250 км дорог регионального значения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.