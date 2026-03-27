Биробиджанским школьникам рассказали о тайнах полицейского музея

Биджанского лицея № 23 на один день сменили школьные парты на залы музея истории УМВД России по ЕАО. Необычную экскурсию для ребят провел опытный наставник — председатель ветеранской организации ОВД Павел Малышев. Подробности увлекательного погружения в прошлое — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Юные гости с неподдельным интересом рассматривали архивные фото и раритетные экспонаты. Самым оживленным местом в музее стал стенд, посвященный командирам и руководителям ведомства прошлых лет — их истории успеха и верности долгу произвели на подростков сильное впечатление, как сообщает УМВД России по ЕАО.
«Крайне важно, чтобы дети осознавали: мир и спокойствие в нашей области — это результат колоссальных усилий многих поколений сотрудников. Знание истории своего края помогает ребятам стать настоящими патриотами», — поделился после завершения встречи Павел Малышев.
Такие «живые» уроки истории не только расширяют кругозор, но и помогают школьникам лучше понять сложность и важность работы полиции. Возможно, для кого-то из лицеистов этот визит в музей станет первым шагом на пути к будущей профессии.
