Во время акции «Сад памяти» в Северной Осетии высадят более 9 тыс. деревьев

Старт мероприятию дали в Кировском районе, где появится 2,2 тыс. растений в честь павших героев.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 9,5 тыс. деревьев высадят в этом году в Северной Осетии во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Старт седьмого сезона мероприятия дали в Кировском районе. Там планируется высадить 2,2 тыс. растений в память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что впервые в этом сезоне на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф специальным значком будут отмечаться деревья, посаженные в честь бойцов, погибших в зоне проведения СВО. Присоединиться к акции может любой желающий, для этого нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.