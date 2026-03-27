Во время акции «Сад памяти» в Северной Осетии высадят более 9 тыс. деревьев

В ведомстве отметили, что впервые в этом сезоне на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф специальным значком будут отмечаться деревья, посаженные в честь бойцов, погибших в зоне проведения СВО. Присоединиться к акции может любой желающий, для этого нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.