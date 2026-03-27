Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе разработают спутники связи для морских станций

Проект будет реализовываться в рамках гранта Российского научного фонда.

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Российскую альтернативу спутниковой системы Iridium для морских станций разработают в Севастопольском государственном университете (СевГУ), сообщили в Telegram-канале вуза. Проект будет реализовываться в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ).

Данные с морских дрифтеров и буев передают преимущественно через спутниковую систему Iridium. Российские решения для малогабаритных морских станций пока находятся на стадии разработки.

«Доктор технических наук научный сотрудник кафедры “Информационная безопасность” [СевГу] Игорь Карцан получил грант Российского научного фонда, чтобы адаптировать отечественную систему подвижной спутниковой связи “Гонец” для работы в море. Опыт уже есть. Команда тестировала в морских условиях терминалы, изначально созданные для автомобильного транспорта. Габариты и энергопотребление оказались слишком большими, но результаты обнадежили», — говорится в сообщении.

Работу ученых СевГУ в рамках проекта отметили высшей наградой Федерации космонавтики России. Тестовый образец терминала для морской среды создаст индустриальный партнер, испытания пройдут на минимальной станции в реальных условиях.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе).

