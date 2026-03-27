В Зимовниках суд конфисковал мотоцикл у 27-летнего водителя

Отказавшийся от медосвидетельствования дончанин получил 200 часов обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Зимовниках суд конфисковал мотоцикл у 27-летнего водителя. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры после вынесения парню обвинительного приговора.

Криминальная история началась еще в прошлом году, когда инспекторы ДПС остановили на дороге нетрезвого мужчину. В ходе проверки личности выяснилось, что нарушитель уже попадался полицейским и отказывался проходить медицинское освидетельствование.

— За повторное преступление суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и на два года запретил ему садиться за руль, — пояснили детали наказания в надзорном ведомстве.

Помимо этого, транспорт владельца был официально изъят в доход государства. В настоящее время приговор районной инстанции уже вступил в свою законную силу, а мотоцикл перешел в собственность страны.

