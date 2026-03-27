Пять тысяч банок до Москвы не доехали: в Хабаровском крае вынесли приговор «баронам»

Авантюра с перевозкой гигантской партии «черного золота» закончилась для трех жителей Хабаровского края тюремными нарами, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мужчины пытались вывезти в Москву более трех тонн незаконно добытой черной икры, надеясь выручить за нее свыше 40 миллионов рублей. Однако на пути к богатству встали сотрудники правоохранительных органов. Подробности резонансного дела — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как выяснилось в ходе процесса, дельцы действовали по четко отработанной схеме: приобретали икру осетров, фасовали ее в небольшие контейнеры и прятали в грузовом тягаче. Всего силовики насчитали более пяти тысяч пластиковых емкостей с ценным продуктом. Фуру перехватили на трассе в Хабаровском районе, когда водитель уже готовился к дальнему рейсу.
«Суд назначил участникам группы наказание в виде реального лишения свободы. Виновные проведут в колонии общего режима от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев», — уточнили в ведомстве. Помимо свободы, один из фигурантов лишился полумиллиона рублей в качестве штрафа, а тягач, на котором перевозили икру, навсегда перешел в собственность государства. Теперь вместо столичных рынков осужденных ждут исправительные учреждения.
