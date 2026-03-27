«Минсктранс» сказал пассажирам, что делать после подорожания со старыми талонами

«Минсктранс» рассказал, что пассажирам городского транспорта делать со старыми талонами после подорожания проезда.
Стоимость проездных документов на городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении изменилась с 27 марта. Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях выросла с 0,95 рубля до 1,10 рубля, а жетон метро стоит 1,15 рубля вместо 1 рубля. Стоимость единого проездного на месяц — 65,84 рубля (ранее — 56,97 рубля).
В «Минсктрансе» сказали, что билеты по 95 копеек и 1 рублю (купленные у водителя) действительны в течение 30 суток со дня изменения тарифа. А затем будут приниматься к зачету при приобретении билета по действующему тарифу 1,10 рубля с доплатой разницы в киосках и кассах «Минсктранса».
«Билеты на одну поездку по другим (иным) тарифам обмену и возврату не подлежат!», — рассказали в организации.
