«Минсктранс» сказал пассажирам, что делать после подорожания со старыми талонами

Пассажирам городского транспорта Минска сказали, что делать со старыми талонами.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» рассказал, что пассажирам городского транспорта делать со старыми талонами после подорожания проезда.

Стоимость проездных документов на городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении изменилась с 27 марта. Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях выросла с 0,95 рубля до 1,10 рубля, а жетон метро стоит 1,15 рубля вместо 1 рубля. Стоимость единого проездного на месяц — 65,84 рубля (ранее — 56,97 рубля).

В «Минсктрансе» сказали, что билеты по 95 копеек и 1 рублю (купленные у водителя) действительны в течение 30 суток со дня изменения тарифа. А затем будут приниматься к зачету при приобретении билета по действующему тарифу 1,10 рубля с доплатой разницы в киосках и кассах «Минсктранса».

«Билеты на одну поездку по другим (иным) тарифам обмену и возврату не подлежат!», — рассказали в организации.

Ранее мы писали, что цены на бензин и дизельное топливо вырастут в Беларуси 28 марта и 4 апреля.

Узнали, что Белстат назвал четыре города Беларуси, где выросло количество населения.

А еще мы писали, что в Минске сухая уборка улиц приостановлена и заменена поливом после жалоб горожан.