Мобильная бригада помогла 149 жителям Благовещенского района Алтая

Помощью мобильной бригады комплексного центра социального обслуживания населения Благовещенского района Алтайского края с начала года воспользовались 149 местных жителей старше 65 лет, сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Специалисты отвозят пожилых людей, проживающих в сельской местности и граждан с инвалидностью на диспансеризацию и профилактические осмотры. Такие организованные выезды позволяют проверить состояние здоровья и выявить патологические изменения на ранней стадии.
Так, мобильная бригада комплексного центра Благовещенского района забирает граждан от фельдшерско-акушерского пункта и отвозит в районную больницу на специализированном автомобиле. Транспортное средство оборудовано в том числе электроподъемником, позволяющим перевезти инвалида-колясочника.
С начала 2026 года на диспансеризацию доставлено 85 человек, на прием к врачу — 34 жителя, а на мероприятия в социальное учреждение — 30 человек.
