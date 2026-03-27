Путин посетил торжественный концерт к десятилетию Росгвардии

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил торжественный вечер по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости.

Торжество приурочено ко Дню войск национальной гвардии, который отмечается в России 27 марта. В этом году исполняется 10 лет с момента образования Росгвардии и 215 лет силам правопорядка.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал участие президента в торжественном мероприятии, посвященном юбилею Росгвардии.

Федеральная служба войск национальной гвардии была образована указом президента РФ в 2016 году. Росгвардия сформирована на основе внутренних войск МВД России, которые ведут свою историю с 1811 года.

В состав Росгвардии в 2016 году вошли отряды СОБР и ОМОН, подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, авиационные и морские части. Сейчас в войсках национальной гвардии проходят службу специалисты разного профиля: военнослужащие и сотрудники подразделений спецназначения, летчики, моряки, артиллеристы, операторы БПЛА, танкисты, инженеры-саперы, кинологи, взрывотехники, водолазы, врачи, психологи, специалисты связи и информационных технологий.

