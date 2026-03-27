Воронежская бобслеистка завоевала бронзу на чемпионате России

В Сочи финишировал чемпионат России по бобслею. В заездах двоек среди женщин третье места заняла уроженка Воронежа Елена Мамедова. Выступавшая за Краснодарский край и Воронежскую область в паре с Верой Серышевой (Иркутская область/Краснодарский край) наша землячка выиграла бронзу (1 минута 55,34 секунды).
Победил дуэт Нины Клименко (Московская область/Краснодарский край) и Снежаны Трофимец (Московская область) — 1 минута 54,36 секунды. Серебро выиграли Анастасия Макарова (Краснодарский край/Орловская область) и Арина Подобаева (Краснодарский край) — 1 минута 54,57 секунды.