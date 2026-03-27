«Пермские медведи» уступили ЦСКА в борьбе за первое место

В Москве матчем ЦСКА и «Пермских медведей» решалась судьба первого места предврительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Пермяки проиграли в очном поединке и за тур до завершения розыгрыша потеряли шансы завершить его лидером.
ЦСКА победил со счетом 39:32 (18:14). Лучшими в составе москвичей стал Илья Белевцов с 10 забитыми мячами; у пермяков — Евгений Дзёмин (8).
Последний тур «регулярки» завершится 11 апреля. «Пермские медведи» на своем поле примут волгоградский «Каустик». По его итогам станет известен соперник по ⅛ финала предстоящей серии плей-офф. Им может стать «Виктор» из Ставрополя либо краснодарский СКИФ.