«Пермские медведи» уступили ЦСКА в борьбе за первое место

Пермяки проиграли «армейцам» в очной встрече.

Источник: Комсомольская правда

В Москве матчем ЦСКА и «Пермских медведей» решалась судьба первого места предврительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Пермяки проиграли в очном поединке и за тур до завершения розыгрыша потеряли шансы завершить его лидером.

ЦСКА победил со счетом 39:32 (18:14). Лучшими в составе москвичей стал Илья Белевцов с 10 забитыми мячами; у пермяков — Евгений Дзёмин (8).

Последний тур «регулярки» завершится 11 апреля. «Пермские медведи» на своем поле примут волгоградский «Каустик». По его итогам станет известен соперник по ⅛ финала предстоящей серии плей-офф. Им может стать «Виктор» из Ставрополя либо краснодарский СКИФ.