Пушкинская карта открывает двери: идет акция «Веди родителей в музей»

Отличная возможность интересно провести время с семьей на выгодных условиях — 21 марта стартовал новый сезон акции «Веди родителей в музей». Владельцу Пушкинской карты надо приобрести билет для себя, а потом он может купить еще два билета для родителей со скидкой 10%. На выбор — 1100 театров, музеев и других культурных учреждений в 77 регионах России. Акция, организованная АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства культуры России, продлится до 5 апреля. Рассказываем, на что точно стоит обратить внимание!
Шедевры стали ближе.
С каждым разом к акции «Веди родителей в музей» присоединяется все больше учреждений культуры. В этом сезоне в ней участвуют самые известные музеи и театры страны. Среди них — Государственный академический Большой театр, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Пушкинский музей, Александринский театр, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», музей-заповедник «Коломенский кремль».
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва.
Музей объединяет несколько площадок, где размещена богатая художественная коллекция и регулярно проходят временные выставки, а также концерты классической музыки. На них тоже можно приобрести билеты по Пушкинской карте.
В весенней акции участвует Галерея искусств стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков. Посетить ее стоит ради собрания шедевров французского импрессионизма, постимпрессионизма и авангарда из коллекций знаменитых собирателей и меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова.
Чтобы участвовать в акции, надо купить входной билет в Галерею искусства стран Европы и Америки по Пушкинской карте, а затем получить скидку в 200 рублей на два входных билета для своих близких.
Для этого покажите на кассе электронный входной билет, купленный по Пушкинской карте, пластиковую или виртуальную Пушкинскую карту и паспорт, а также скажите, что участвуете в акции «Веди родителей в музей». Приобрести входной билет по Пушкинской карте можно только онлайн на сайте музея, а билеты со скидкой — в кассе в день посещения.
Третьяковская галерея, Москва.
Третьяковская галерея — один из главных музеев национального искусства России, отражающий ее уникальный вклад в мировую культуру. В основной экспозиции собраны живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XI — начала XX веков.
Недавно у Третьяковки появилось новое современное пространство на Кадашёвской набережной, где сейчас проходит выставка «Арктика. Полюс цвета». Можно проследить, как по мере освоения этого северного региона менялось его восприятие.
Здесь представлено более 130 живописных, графических, скульптурных работ, этнографических экспонатов, фотографий и мультимедиа. Центральный экспонат — огромная работа Константина Коровина «Северное сияние», которую отреставрировали специально к выставке. Константин Коровин и Валентин Серов стали первыми русскими художниками, побывавшими в Арктике в творческой поездке, состоявшейся благодаря меценату Савве Мамонтову.
Посетить выставку «Арктика. Полюс цвета» можно по акции «Веди родителей в музей». При наличии входного билета на выставку, приобретённого по Пушкинской карте, держатель карты может получить скидку на билеты для своих родителей или других членов семьи на тот же сеанс. Стоимость билета снизится до 540 рублей вместо 900 рублей.
Для получения скидки необходимо показать в кассе электронный входной билет, купленный по Пушкинской карте, пластиковую или виртуальную Пушкинскую карту и паспорт, и сообщить об участии в акции.
Входной билет на выставку по Пушкинской карте можно купить только онлайн на сайте музея, а билет со скидкой — только в кассе в день посещения.
Большой театр.
В дни акции купить билеты на спектакли Большого родители участника программы «Пушкинская карта» смогут в той же ценовой категории, что и владелец карты (при наличии таких билетов в момент обращения в кассу театра).
Чтобы их приобрести в кассе театра, нужно предоставить билет, купленный по программе «Пушкинская карта», оригиналы паспорта владельца «Пушкинской карты» и свидетельства о рождении для подтверждения родства, а также паспорта родителей (законных представителей), на которых оформляются билеты.
Афишу можно посмотреть на сайте Государственного академического Большого театра.
Русский музей, Санкт-Петербург.
В экспозиции и фондах музея — более 450 000 экспонатов с Х по ХХI век, от икон до современных работ. В зданиях музея постоянно проходят интересные выставки. Участникам весенней акции доступны билеты на две выставки по льготной цене.
«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» в Михайловском (Инженерном) замке представляет исторические портреты XVII — XIX веков. Среди 300 произведений есть работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Николая Ге, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского.
Выставка «Взрослым вход разрешён» в Мраморном дворце предлагает взглянуть на детство как на этап формирования личности. Тематические разделы выставки раскрывают разные стороны и моменты детства — Дом, Мир, Путешествия и Каникулы, Игры, Воображение, Страшилки, Будущее.
Для участия в акции владельцы Пушкинской карты могут приобрести билеты по льготной цене в кассах дворцов для себя и получить скидку на покупку двух билетов для своих родителей: 480 рублей вместо 600 для взрослых посетителей, 360 рублей вместо 450 для пенсионеров.
Входной билет на выставку по Пушкинской карте необходимо приобрести онлайн на сайте музея. Билет со скидкой для родителей можно приобрести в кассе в день посещения, предъявив билет, купленный онлайн.
Для участия в акции необходимы Пушкинская карта; документ, удостоверяющий личность держателя карты; документ, подтверждающий статус законного представителя (свидетельство о рождении, отметки в паспорте родителей, документы об опеке).
Александринский театр, Санкт-Петербург.
Это старейший национальный театр России, в котором идут популярные современные постановки, удостоенные театральных премий. Чтобы посетить его по акции, надо купить билет на любой спектакль по Пушкинской карте. Затем прийти в кассу театра вместе с родителями (законными представителями), предъявить билет, купленный по Пушкинской карте, документы родителей, доказывающие родство, и получить скидку 20% на билеты на тот же спектакль. Лучше заранее убедиться, что билетов на спектакль достаточно.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Чтобы осмотреть примерно три миллиона произведений искусства и памятников культуры, выставленных в Эрмитаже, понадобятся годы, поэтому шедевры для осмотра лучше наметить заранее.
В главный ансамбль Эрмитажа, расположенный в центре Санкт-Петербурга, входят Зимний дворец — бывшая парадная резиденция русских императоров, здания Малого, Старого и Нового Эрмитажей, Эрмитажный театр и Запасной дом. В музейный комплекс включены также Дворец Меншикова и восточное крыло здания Главного штаба, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» и музей Императорского фарфорового завода.
В акции участвует Главный музейный комплекс. Надо купить билет по Пушкинской карте и два билета на тот же сеанс для своих родителей со скидкой 25%. Стоимость билета составит всего 500 рублей. Акция не распространяется на экскурсионное обслуживание.
Для покупки билетов со скидкой необходимо показать приобретённый по Пушкинской карте билет и предъявить документы, удостоверяющие личность как держателя карты, так и его родителя или законного представителя (паспорт, свидетельство о рождении).
Для всех посетителей Эрмитажа до конца марта действует специальная цена — 500 рублей — на вечерние сеансы по вторникам, пятницам и субботам после 17:00.
Театр «Глобус», Новосибирск.
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» — первый профессиональный театр Новосибирска, крупнейший в Сибири театр детей и молодежи.
В акции участвуют спектакли:
21 марта 2026 года — «Дни Турбиных».
25 марта 2026 года — «Уважаемая Елена Сергеевна» 15.00, 18.30.
26 марта, 3 апреля 2026 года — «Генерал и его семья».
28 марта 2026 года — «Мастер-класс. Мария Каллас».
5 апреля 2026 года — «Альпийская баллада».
Достаточно купить билет на спектакль по Пушкинской карте, чтобы получить скидку 50% на билеты для родителей. Билеты со скидкой можно забронировать в кассе театра или по телефону 223−66−84. Получите промокод на скидку и выкупайте билеты в течение трех дней в кассе или онлайн.
Программа «Пушкинская карта» является частью национального проекта «Семья», поэтому по всей стране возможностей провести культурный досуг вместе с близкими становится все больше. А больше информации об участниках акции в других регионах — здесь.