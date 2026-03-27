В Калининградской области возобновил работу Морской совет

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о возобновлении деятельности Морского совета в регионе. Договоренность об этом была достигнута во время визита помощника президента России Николая Патрушева, который возглавляет Морскую коллегию страны.
Председателем совета назначен Беспрозванных. В состав также вошли первый заместитель губернатора Валерий Шерин, представители регионального правительства, ФСБ, Балтийского флота, пограничного управления, научных и портовых структур, областной таможни, завода «Янтарь» и логистических предприятий.
Основные задачи Морского совета: создание условий для развития морского транспорта, обеспечение транспортной доступности, включая паромное сообщение с портами Санкт-Петербурга, модернизация существующих и строительство новых мощностей рыбохозяйственного комплекса, развитие круизного и яхтенного туризма и сохранение морского культурно-исторического наследия.
Морской совет — постоянно действующий координационный орган. Он обеспечивает согласованные действия региональных властей, федеральных структур и организаций, участвующих в морской деятельности.
«Считаю возобновление работы Морского совета вполне логичным событием, которое даст новые векторы развития Калининградского морского пути», — прокомментировал губернатор.