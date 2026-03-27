В Ростове на 20 лет осудили бармена за попытку отравить военных

Военный суд вынес приговор подливавшему химикаты в кофе бармену.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор, по которому на 20 лет осудили бармена за попытку отравить военных. Об этом рассказали в инстанции после завершения слушаний.

По данным ведомства, с весны прошлого года мужчина сотрудничал с запрещенным террористическим объединением. Работая в кофейнях Ставрополя, подсудимый тайно добавлял бытовую химию в напитки, которые затем передавал клиентам в армейской форме.

— Помимо отравлений, фигурант пытался склонить двух граждан к участию в деятельности террористов. Также он собрал и передал координаты трех войсковых частей и пункта дислокации СОБРа, — пояснили детали обвинения в ведомстве.

Дополнительно злоумышленник публиковал в интернете комментарии с призывами к насилию над сотрудниками ФСБ. По совокупности статей суд отправил мужчину в колонию строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

