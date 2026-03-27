В индустриальном парке «Храброво» открыли завод роботизированных сварочных комплексов за 250 млн рублей

индустриальном парке «Храброво» под Калининградом. Предприятие производит роботизированные сварочные комплексы для машиностроения, металлургии, нефтегазового сектора и научно-исследовательских организаций.
Проект стоимостью 250 млн рублей реализован с привлечением мер господдержки. Из этой суммы порядка 90 млн — средства через Фонд развития промышленности региона и центр «Мой бизнес».
«Открытие таких производств говорит о том, что в регионе созданы условия для развития бизнеса, — отметил Беспрозванных. — Создание высокотехнологичного производства показывает высокий уровень компетенции наших специалистов и помогает решать задачи самообеспечения местной промышленности в условиях логистических ограничений».
«Вэлд Эксперт» выпускает более ста модульных роботизированных сварочных комплексов в год. Предприятие использует собственные разработки в программном обеспечении станков и обеспечивает полный цикл: от проектирования автоматизированных линий до сборки, отладки, обучения персонала заказчиков и запуска промышленного производства.
В будущем компания планирует создать здесь обучающий центр и отдельный цех для производства компонентов.
Строительство завода, как и проекты других резидентов, сопровождала Корпорация развития Калининградской области. Сейчас в индустриальном парке «Храброво» работают 12 предприятий.
На заводе занято около 20 человек, после выхода на проектную мощность коллектив увеличится до 160 сотрудников.