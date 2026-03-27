Почти 45 тысяч жителей КЧР получили выписку из электронной трудовой книжки

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде получили около 45 тыс. жителей Карачаево-Черкесской Республики в 2025 году. Развитие цифровых технологий и создание полезных сервисов соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Выписка формировалась мгновенно в личном кабинете на «Госуслугах» — ее можно было скачать, распечатать или направить работодателю, в банк или пенсионный фонд. Это экономило время и исключало риск утери бумажного документа.
Отмечается, что электронная трудовая книжка полностью заменила бумажный вариант для тех, кто перешел на нее. Все сведения о местах работы, стаже и должностях хранятся в Социальном фонде России, поэтому обращаться к бывшему работодателю больше не нужно.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.