Какой сегодня праздник: Час Земли

«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Ее цель — привлечь внимание к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим вызовам. Суть акции проста: участники на один час выключают свет и неиспользуемые электроприборы. Это символический жест, демонстрирующий поддержку идей охраны окружающей среды и ответственного потребления ресурсов. Во время акции гаснет освещение знаковых объектов по всему миру: Колизей (Рим), Эйфелева башня (Париж), мост «Золотые ворота» (Сан‑Франциско), Оперный театр (Сидней), здание МГУ и спорткомплекс «Лужники» (Москва), Зимний дворец и Петропавловская крепость (Санкт‑Петербург). Всего в последние годы отключают подсветку более 18 тысяч архитектурных памятников в 180 странах.