Какой сегодня праздник: Час Земли

«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Ее цель — привлечь внимание к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим вызовам. Суть акции проста: участники на один час выключают свет и неиспользуемые электроприборы. Это символический жест, демонстрирующий поддержку идей охраны окружающей среды и ответственного потребления ресурсов. Во время акции гаснет освещение знаковых объектов по всему миру: Колизей (Рим), Эйфелева башня (Париж), мост «Золотые ворота» (Сан‑Франциско), Оперный театр (Сидней), здание МГУ и спорткомплекс «Лужники» (Москва), Зимний дворец и Петропавловская крепость (Санкт‑Петербург). Всего в последние годы отключают подсветку более 18 тысяч архитектурных памятников в 180 странах.
Всемирный день историка отмечают ежегодно 28 марта. Праздник появился в 2006 году по инициативе Российского исторического общества. Его цель — подчеркнуть важность изучения истории для общества и государства, а также отдать должное труду специалистов, сохраняющих память о прошлом. Хотя праздник называется «всемирным», он получил наибольшее распространение в России и не имеет официального международного статуса. Кстати, Один из важнейших памятников древнерусской истории — «Повесть временных лет», созданная монахом Нестором Летописцем в XII веке.
День уважения кошки призван подчеркнуть ценность кошек как домашних питомцев и выразить им признательность. Считается, что дата выбрана в честь события 28 марта 1384 года: в этот день король Англии Ричард II издал указ, официально запрещающий употреблять кошек в пищу. Этот шаг стал одним из ранних примеров законодательного признания ценности кошек для общества.