Министерство войны США раскрыло данные о запасах своего ядерного арсенала

Министерство войны Соединенных Штатов имеет в своем распоряжении запас примерно из 3,7 тысячи ядерных боезарядов, предназначенных для доставки баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Об этом говорится в исследовании FAS.
Уточняется, что речь идет о данных за февраль. По сравнению с прошлым годом количество боезарядов не изменилось. Из них около 1,77 тысячи развернуты на носителях, еще 1,93 тысячи находятся в резерве.
При этом с учетом боезарядов, ожидающих утилизации, общий объем ядерного арсенала Соединенных Штатов достигает пяти тысячи единиц, говорится в материале.
24 марта в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. Уточнялось, что они служат в элитной 82-й воздушно-десантной дивизии американской армии.
26 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран якобы собирается передать США восемь груженых нефтяных танкеров. По его словам, корабли, о которых идет речь, ходят под флагами Пакистана.