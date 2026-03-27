Молдова вымирает: В стране 29 сел, в которых живут менее 10 человек, а еще 9 полностью обезлюдели

Новые данные переписи населения 2024 года, опубликованные Национальным бюро статистики Молдовы, фиксируют усиливающуюся депопуляцию сельских территорий в Молдове.
Общая численность населения оценивается в 2,409 млн человек. При этом 46,4% жителей проживают в городах и 53,6% — в сельской местности.
На фоне роста городов сотни сельских населённых пунктов находятся на грани исчезновения. В стране насчитывается 176 сёл с населением менее 100 человек, из них 29 — с менее чем 10 жителями. В четырёх сёлах проживает всего по одному человеку, а ещё девять населённых пунктов полностью опустели.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
