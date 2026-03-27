Гомельчанин оплатил штрафы за безбилетный проезд лишь после отключения интернета

Гомельчанин оплатил накопившиеся штрафы за безбилетный проезд после отключения интернета.

Источник: Комсомольская правда

Гомельчанин накопил задолженность по штрафам почти в тысячу рублей, уклоняясь от оплаты проезда в общественном транспорте, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Таким образом, 32-летний житель города попал под серьезные ограничения. «Судебный исполнитель ОПИ Советского района ограничил его в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, отключил мобильную связь и доступ к интернету», — говорится в сообщении. В результате должник все-таки погасил задолженность.

Еще в ОПИ рассказали, что только с начала 2026 года за проезд без оплаты возбуждено более тысячи исполнительных производств.

Следует знать, что на добровольное погашение штрафа законом отведено 30 дней. После этого срока к сумме штрафа добавятся сразу две базовые величины, плюс принудительный сбор в размере 10%, но не менее половины базовой величины. А дальнейшее бездействие грозит арестом счетов, имущества и целым рядом ограничений.

