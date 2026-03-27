Что строго запрещено в Александров день, 28 марта 2026 года

А еще 28 марта в светском календаре есть такая дата, как День рождения стиральной машины. И без преувеличения можно сказать, что человеку, который изобрел эту чудо-машину, каждая женщина Земли наверняка каждый день выражает свою благодарность. Потому что это на самом деле очень сильно облегчило жизнь представительниц прекрасного пола, которые до этого вынуждены были тяжело трудиться, чтобы содержать свой дом и одежду своих домочадцев в чистоте, чтобы было и приятно, и безопасно.