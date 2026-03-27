Что строго запрещено в Александров день, 28 марта 2026 года

В 2026 году именно 28 марта проводится Час Земли (англ. Earth Hour).
Это ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или, во избежание совпадения с Великой субботой, предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Час Земли и День стиральной машины.
Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием «The Sydney Morning Herald» в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.
В России акция проводится с 2009 года и с каждым годом все больше и больше людей и организаций включается в этот процесс.
А еще 28 марта в светском календаре есть такая дата, как День рождения стиральной машины. И без преувеличения можно сказать, что человеку, который изобрел эту чудо-машину, каждая женщина Земли наверняка каждый день выражает свою благодарность. Потому что это на самом деле очень сильно облегчило жизнь представительниц прекрасного пола, которые до этого вынуждены были тяжело трудиться, чтобы содержать свой дом и одежду своих домочадцев в чистоте, чтобы было и приятно, и безопасно.
Теперь это сделать гораздо проще, и спасибо огромное за это тем, кто придумал это приспособление.
Память двух Александров.
Православная церковь чтит 28 марта память двух святых мучеников Александров: Александра Сидского (Памфилийского) и Александра Кесарийского, а также святого Агапия и ещё пятерых мучеников, пострадавших за веру в III-IV веках.
В народной традиции их образ слился с почитанием леса как священного пространства. И в народном календаре этот день получил такие названия, как Александров день, Лесное ухоженье, Волчьи свадьбы.
И этот день наши предки посвящали лесу — могучему, таинственному и живому существу, которое могло и накормить, и наказать. Название «Лесное ухоженье» означало, что крестьяне должны были выказать почтение лесным духам и самому лесу как кормильцу.
В сознании древних славян лес был живым существом. Верили, что в лесных угодьях живут злые и добрые духи. Главным хозяином леса считался Лесовик (Леший), который мог менять внешний вид и размер, превращаясь в зверей и даже растения. К нему обращались с уважением и просили разрешения на охоту или собирательство. Помощниками лесовика являлись водяной, грибник, ягодник, деревяник, моховик, корневик и другие духи. В некоторых верованиях упоминался Святобор как главное лесное божество, дед Лесовик, указывающий дорогу заблудившимся, Листин с помощницей бабой Листиной, Пущевик, тушащий пожары, и другие.
Обряды 28 марта.
Также считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Волки парами носились по роще, готовясь к новому потомству. Самки искали место для логова, а самцы становились более агрессивными и могли нападать на людей. В южных регионах с этого дня начинали щениться волчицы.
И главным обрядом дня было почитание леса и защита от дикого зверя.
«Лесное ухоженье» — поход в лес с благодарностью. С утра крестьяне, закончив все домашние дела и наведя порядок в хлеву, шли в лес, чтобы поклониться лесным духам и поблагодарить лес за дары. Перед тем, как войти в бор, просили разрешения и извинялись, что потревожили его. Чтобы не потеряться в лесной чаще, произносили специальные заговоры. Оберегами от лешего служили соль, огонь и магический круг, который чертили веткой осины.
Травники и знахари посвящали Александров день сбору растений для лечебных настоек и снадобий, заговаривали травы, которыми потом лечили головные боли, снимали порчу с домашних животных. Праздник идеально подходил для снятия порчи, лечения мигреней и изготовления оберегов для странников. Деревенские ведьмы готовили приворотные и отворотные зелья, колдуны делали магические обереги.
Но все походы в лес в этот день ни в коем случае нельзя было совершать без заговора и молитвы. «Просто так погулять» в лес в этот день ходить категорически нельзя. Ибо можно своим присутствием испортить звериное сватовство или наткнуться на Лешего, и тогда неприятностей не избежать.
Мешать волкам в такой период совсем не стоило, ведь у многих славянских народов они считались тотемными священными животными, которых оберегали боги. Если протяжный вой в ночи мешал спать, существовал простой ритуал: надо было просто перевернуть подушку на другую сторону — и сон будет крепким.
Поскольку собаки — это тоже немного волки, то в этот день обижать их тоже запрещалось, чтобы не потерять одного из своих друзей.
Женщины 28 марта проводили особый очистительный обряд. Брали ведро родниковой воды, просили её уберечь от всего плохого, затем заговоренной водой обливались, вытирались тканью и вешали её на улице, чтобы ветер выдул все невзгоды. После ткань убирали в укромное место на 40 дней.
На Александра ждали прилёта первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. Люди подкармливали пернатых, считая их прилёт доброй приметой. При этом внимательно следили за их поведением: если чайки купались в воде — это предвещало дождливую погоду.
Запреты Александрова дня.
Что категорически нельзя было делать 28 марта?
Ходить в лес без особой нужды (а лучше вообще не ходить) — из-за агрессивных волков и активности Лешего, который мог запутать и завести в чащу.
Мыть голову — считалось, что это приведёт к разлуке с кем-то из родственников или с любимым человеком.
Расчёсывать волосы без необходимости, стричься — чтобы сохранить их здоровыми и красивыми; чесалась голова — к мелким, но досадным неприятностям.
Выбрасывать волосы (с расчески или отстриженные) в мусор — к болезням; нужно смыть их проточной водой.
Выходить на улицу до заката без булавки на одежде (спрятанной от посторонних глаз) либо без двух перстней — чтобы не сглазили.
Перебирать вещи в шкафу — к большим и необоснованным расходам, а также появлению старых врагов, о которых уже успели забыть.
Оставлять грязную посуду на столе — чтобы дом не покинула удача и финансовое благополучие.
Совершать спонтанные покупки — они привлекут проблемы финансового плана, большие расходы и снижение прибыли.
Обижать собак, кричать на них — чтобы не потерять друзей.
Желать другим людям плохое, ссориться, завидовать, сквернословить — чтобы не притянуть в свою жизнь весь этот негатив.
Выбрасывать мусор после заката — можно из дома вынести счастье, благополучие и удачу.
Детям брать полотенце матери — чтобы не забрать её болезни.
Засыпать на теплой подушке — чтобы не страдать бессонницей и не болеть головой.
Одним словом, день 28 марта был днем почитания леса как сакрального пространства и источника жизни, соединённый с периодом особой активности диких зверей («волчьих свадеб»). Интересно сочетание благодарности и уважения к лесу (поклоны, просьбы разрешения) с выраженной осторожностью и страхом перед его обитателями (запрет на посещение леса, защитные обряды от Лешего). Центральное место занимают наблюдения за птицами, особенно чайками, как предвестниками окончательного прихода весны и ледохода. Многочисленные запреты (на мытьё головы, расчёсывание, выбрасывание волос, незащищённый выход из дома) указывают на представления об особой уязвимости человека в этот пограничный период. День приходится на Великий пост, поэтому все обряды и трапезы проходят в рамках постных ограничений, но лесные дары — грибы, ягоды, травы — становятся важным подспорьем.
Почтите лес, приколите булавку.
Как современному человеку применить традиции и использовать мудрость предков себе на благо?
1. Почтите лес (хотя бы мысленно). Если вы живёте рядом с парком или лесом, выйдите на прогулку, но будьте осторожны и не заходите глубоко в чащу (дикие звери действительно могут быть агрессивны весной). Поблагодарите лес за то, что он даёт людям — чистый воздух, красоту, грибы и ягоды летом. Если нет возможности выйти на природу, просто посмотрите фотографии леса, вспомните приятные прогулки.
2. Понаблюдайте за птицами. Выйдите во двор или просто выгляните в окно. Есть ли чайки? Как они себя ведут? Увидели скворца — порадуйтесь близкой весне. Это развивает наблюдательность и связь с природными ритмами.
3. Проведите «обряд чистоты» (в современной версии). Следуя древнему запрету мыть голову, можно просто сделать аккуратный тюрбан и не мочить волосы. А вот женский обряд с водой легко адаптировать: примите душ, представляя, как вода смывает с вас всё плохое. После душа вытритесь чистым полотенцем и повесьте его сушиться на свежий воздух, мысленно отправляя ветру свои печали.
4. Носите булавку. Даже если вы не суеверны, маленькая булавка на внутренней стороне одежды (как советует традиция) может стать вашим личным «оберегом» — символом защиты и внимательности к себе. А заодно проверите, всё ли в порядке с вашей одеждой.
5. Не делайте спонтанных покупок. Древний запрет — отличный повод сэкономить и не совершать импульсивных трат. Ходите в магазин со списком и строго его придерживайтесь. Это и кошельку полезно, и нервам.
6. Будьте добры к животным. Покормите бездомную собаку (осторожно) или просто погладьте своего питомца. Не кричите на животных, не обижайте их. По древнему поверью, это защищает от потери друзей.
7. Избегайте конфликтов. Постарайтесь не ссориться, не завидовать, не желать никому зла. Проведите день в мире и покое — это лучший способ не притянуть негатив.
8. Не выбрасывайте волосы в мусор. Если у вас остались волосы с расчёски, смойте их в раковину проточной водой, следуя древней традиции. Это простое действие, но оно создаёт ощущение заботы о себе.
9. Переверните подушку, если что-то беспокоит. Простой ритуал переворачивания подушки может стать психологическим якорем: если вас мучает бессонница или тревога, переверните подушку — и скажите себе, что всё плохое остаётся на другой стороне.
10. Загадайте желание, увидев чёрную кошку. Вопреки распространённым суевериям, в этот день чёрная кошка — к удаче и прибыли. Улыбнитесь и мысленно поблагодарите её за встречу.
Приметы дня на 28 марта:
Чайки прилетели — к вешнему теплу и скорому ледоходу.
Чайки купаются в воде — к дождю и ухудшению погоды.
Воробьи громко чирикают — к солнцу и ясному небу.
Увидел скворца — весна у крыльца.
Журавль прилетел — тепло принёс.
Журавли летят низко, быстро и молча — к непогоде.
Прилет жаворонка — к теплу; увидел зяблика — жди стужу.
Перелётная птица течёт стаями — к дружной весне.
Яркий, красочный закат — к целой череде дождливых дней.
Вешние воды медленно текут — к неурожаю.
День пасмурный, и солнце из-за туч выглянуло только после заката — будет ненастье.
Грачи прямо на гнездо летят — к дружной весне.