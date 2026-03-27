Названы семь методов, чтобы улучшить воздух в доме

Качество воздуха в доме напрямую влияет на самочувствие, сон и иммунитет. Как рассказал врач-эндокринолог и реабилитолог Алексей Калинчев, в закрытых помещениях загрязнителей часто больше, чем на улице, но есть проверенные способы улучшить воздух. Об этом пишет aif.ru.
«Даже зимой стоит открывать окна на 5−10 минут несколько раз в день. Лучше всего работает сквозное проветривание: оно быстро заменяет застоявшийся воздух свежим, не давая стенам остыть. Идеально — проветривать утром, после сна, и перед тем, как ложиться в постель», — подчеркнул эксперт.
Медик объяснил, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет 40−60%. Влажная уборка с безопасными средствами, комнатные растения, увлажнители и очистители с HEPA-фильтром помогают поддерживать комфортный микроклимат, особенно в домах с аллергиками, животными или окнами на оживленные улицы.
Также стоит минимизировать накопители пыли — ковры с длинным ворсом, тяжелые шторы, мягкие игрушки — и избегать источников вредных испарений, таких как табачный дым, ароматические палочки и парафиновые свечи. Некоторые растения, например хлорофитум и сансевиерия, естественно очищают воздух.
Ранее стало известно, что международная команда ученых из Японии, Дании и Китая выяснила. При высокой концентрации углекислого газа в комнате начинаются нарушения сна.