Школьники Нуримановского района Башкирии отметили День леса в лесхозе

Ученики Новокулевской школы Республики Башкортостан в Международный день леса посетили Нуримановский лесхоз, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Мероприятие прошло в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие».
Инженер Тамара Габдрахманова подготовила для ребят интерактивную программу «Лесной калейдоскоп». Школьники продемонстрировали знания о флоре и фауне родного края, разгадывали тематические загадки, на практике разбирали правила ответственного похода по принципу «не навреди».
«Чтобы помочь планете, достаточно посадить хотя бы одно дерево или не дать в обиду лесной муравейник. Такие встречи помогают ребятам почувствовать личную причастность к сохранению лесных богатств», — отметила инженер Нуримановского лесхоза Тамара Габдрахманова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.