Иранская девочка качалась на качелях на фоне горящей базы и попала на видео

Ролик снят на пляже Бендер-Аббаса у входа в Ормузский пролив.

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором иранская девочка с поразительным спокойствием и непринужденностью качается на качелях у кромки воды, на фоне происходящей эскалации на Ближнем Востоке.

Видео снято на пляже иранского портового города Бандар-Аббас, расположенном у входа в Ормузский пролив.

Камера запечатлела, как ребенок беззаботно качается, а в это время за ее спиной, на другом берегу, полыхает военно-морская база. Над территорией поднимается огромный черный столб дыма. В своих комментариях пользователи пишут, что это видеозапись навевает ужас.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что семь детей погибли при атаке на жилой дом в столице Ирана Тегеране. Бомбардировке США и Израиля подвергся дом, расположенный в восточной части города. Среди погибших детей был младенец, который родился всего 10 дней назад.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
