Иранская девочка качалась на качелях на фоне горящей базы и попала на видео

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором иранская девочка с поразительным спокойствием и непринужденностью качается на качелях у кромки воды, на фоне происходящей эскалации на Ближнем Востоке.
Видео снято на пляже иранского портового города Бандар-Аббас, расположенном у входа в Ормузский пролив.
Камера запечатлела, как ребенок беззаботно качается, а в это время за ее спиной, на другом берегу, полыхает военно-морская база. Над территорией поднимается огромный черный столб дыма. В своих комментариях пользователи пишут, что это видеозапись навевает ужас.
Узнать больше по теме
